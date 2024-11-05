Зимбабвийский малый спутник запустят с помощью ракеты "Союз"

В посольстве РФ в Хараре заявили, что запуск производится с целью увеличения возможностей дистанционного зондирования Земли и развития средств связи

ХАРАРЕ, 4 ноября. /ТАСС/. Зимбабвийский спутник ZimSat-2 будет в том числе запущен 5 ноября с помощью ракеты "Союз" с космодрома Восточный. Запуск производится в рамках расширения зимбабвийской космической программы для увеличения возможностей дистанционного зондирования Земли и развития средств связи, сообщили в посольстве РФ в Хараре.

ZimSat-2 входит в состав 53 попутных малых спутников, которые должны быть выведены 5 ноября на целевые орбиты ракетой-носителем "Союз-2.1б" (разработки РКЦ "Прогресс") с разгонным блоком "Фрегат" (производства НПО им. Лавочкина) с космодрома Восточный.

В Зимбабве работает Национальное геопространственное и космическое агентство (ЗИНГСА), созданное в 2018 году. ZimSat-2 спроектирован и создан во взаимодействии со специалистами Юго-Западного государственного университета в Курске. В проекте участвовали зимбабвийские инженеры и студенты, обучающиеся по президентской программе стипендий.

Ранее в интервью корреспонденту ТАСС посол России в Зимбабве Николай Красильников отметил, что "по линии госкорпорации "Роскосмос" создана правовая основа для сотрудничества с ЗИНГСА, достигнута договоренность об учреждении в Зимбабве центра компетенций по приему и обработке спутниковых данных".