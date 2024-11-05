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Военное обозрение

Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»

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Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление, что современные элиты ряда европейских стран, включая Германию, не рассматривают многополярный мир как перспективу, предпочитая поддержку «заокеанского гегемона», даже несмотря на колоссальный ущерб собственным интересам. Об этом российский дипломат заявил, выступая на международном симпозиуме «Создавая будущее», где обсуждались актуальные мировые проблемы и перспективы многополярного устройства.

В качестве примера, подтверждающего его слова, глава внешнеполитического ведомства привёл реакцию Берлина на подрыв газопроводов СП-1 и СП-2 – крупнейших магистралей, связывающих Россию и Германию. С его слов, правительство ФРГ не предприняло серьёзных действий для расследования или защиты своих экономических интересов, что, по мнению Лаврова, показывает готовность страны жертвовать своим благосостоянием ради внешнеполитических ориентиров, продиктованных извне.

Правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»,

- подытожил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ напомнил о недавнем решении властей США разместить на территории Германии ракеты средней дальности. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом приветствовал данное решение, назвав его «хорошим», что, по мнению российского дипломата, подчёркивает готовность Берлина следовать внешней политике, не учитывающей долгосрочные интересы страны.

Собственно, сюда же можно отнести антироссийские санкции, к которым безропотно присоединились власти ФРГ. В итоге Германия потеряла относительно дешевые энергоресурсы и крупнейший рынок сбыта. Все это нанесло непоправимый урон экономике страны, которая еще не так давно считалась «локомотивом» всего Евросоюза.

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Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
1 комментарий
№1
05.11.2024 01:13
Если уж у Германии не хватило сил чтобы сберечь СП-1 и СП-2 , то наверно и ВМФ России будет в этом заинтересован.
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