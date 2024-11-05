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Военное обозрение

52 страны подписали коллективное письмо в ООН с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

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Источник изображения: topwar.ru

Анкара передала в ООН коллективное письмо с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, документ подписали 52 страны и две международные организации.

Мы написали совместное письмо, призывающее все страны прекратить продажу оружия и боеприпасов Израилю. Это письмо, которое подписали 54 стороны, 1 ноября мы передали в ООН

– рассказал Фидан.

Он добавил, что мировая общественность должна понимать: продажа оружия Израилю означает участие в геноциде населения сектора Газа.

Как стало известно, свои подписи под коллективным письмом в ООН поставили Россия и Китай, а кроме них документ подписали также Саудовская Аравия, Бразилия, Алжир и Иран. Кроме того, в документе также есть резолюции Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Напомним, в результате операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, по оценкам международных правозащитных организаций, погибли несколько десятков тысяч мирных жителей. Однако это обстоятельство не остановило Тель-Авив от продолжения боевых действий в палестинском анклаве.

Более того, в настоящее время израильские военные проводят наземную операцию в южных провинциях Ливана, которая сопровождается массированными авиаударами по гражданской инфраструктуре.

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