Эксперт считает, что Индия не вмешается в конфликт Израиля с Ираном

У Нью-Дели есть возможности поставить на паузу украинский конфликт через несколько месяцев, отметил президент аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. Индия не будет вмешиваться в урегулирование конфликта между Израилем и Ираном в той степени, в какой она делает это в ситуации с Украиной. Об этом ТАСС заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев.

"В случае с Израилем и Ираном Индия продолжит играть позитивную дипломатическую роль, поощряя диалог и призывая к отказу от военных действий. Но Индия не будет так активно вмешиваться, чтобы приостановить конфликт между ними, как она делает в ситуации с Украиной", - сказал эксперт. По прогнозу аналитика, "у Индии есть возможности поставить на паузу украинский конфликт через несколько месяцев".

Сачдев отметил, что недавние удары Израиля по Ирану не имели того масштаба, о котором Тель-Авив предупреждал Тегеран. "В связи с выборами [президента США], которые намечены на 5 ноября, администрация [Джо] Байдена смогла оказать давление на [израильского премьера Биньямина] Нетаньяху, который принял ответные меры, но не осуществил удары, кардинально изменившие ситуацию. Давление американского правительства, похоже, привело к тому, что удары Израиля оказались менее разрушительны", - пояснил Сачдев.