Кнайсль заявила, что Австрия утратила понятия о нейтральности

Это показал украинский кризис, отметила экс-глава МИД Австрии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Украинский кризис показал, что Австрия утратила понятия о нейтральности, есть более нейтральные страны. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль на международном симпозиуме "Создавая будущее".

"Я должна сказать, что нейтральность Австрии тоже менялась. Конечно, это (нейтральность - прим. ТАСС) может быть неприменимо, когда мы говорим о голосовании в Генассамблее [ООН] по прекращению огня в Газе, и есть гуманитарное наследие, которое присутствует, когда мы говорим о ситуации в Газе или Ливане и когда речь идет о ситуации в Украине", - сказала она.

По ее словам, есть другие члены НАТО, которые более нейтральные, такие как Венгрия и Турция. "Они действительно придерживаются нейтральной политики, когда речь идет о сохранении каналов коммуникации в рабочем состоянии, потому что это очень важно, чтобы каналы коммуникации функционировали при любых обстоятельствах", - заявила Кнайсль.