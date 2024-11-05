ВМС Индонезии и ВМФ России приступили к первым совместным учениям

Дели. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Военно-морские силы Индонезии совместно с военно-морским флотом России начали в понедельник учения у индонезийских берегов, сообщает The Jakarta Post.
Маневры продлятся пять дней и будут состоять из двух этапов. Первая часть пройдет на базе ВМС в городе Сурабая, вторая - в Яванском море.
Издание отмечает, что это первые совместные военно-морские учения двух стран.
Согласно информации ВМС Индонезии, российская сторона направила на учения три корвета, танкер, буксир и вертолет.
Накануне Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщил, что отряд российских кораблей зашел с визитом в индонезийский порт Сурабая.