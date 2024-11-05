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Интерфакс-АВН

ВМС Индонезии и ВМФ России приступили к первым совместным учениям

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Корветы «Громкий» (слева) и «Резкий» Тихоокеанского флота участвуют в стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024»
Корветы «Громкий» (слева) и «Резкий» Тихоокеанского флота участвуют в стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Дели. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Военно-морские силы Индонезии совместно с военно-морским флотом России начали в понедельник учения у индонезийских берегов, сообщает The Jakarta Post.

Маневры продлятся пять дней и будут состоять из двух этапов. Первая часть пройдет на базе ВМС в городе Сурабая, вторая - в Яванском море.

Издание отмечает, что это первые совместные военно-морские учения двух стран.

Согласно информации ВМС Индонезии, российская сторона направила на учения три корвета, танкер, буксир и вертолет.

Накануне Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщил, что отряд российских кораблей зашел с визитом в индонезийский порт Сурабая.

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Индонезия
Россия
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Военные учения
ТОФ
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