Япония вывела на орбиту военный спутник

Токио. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Япония в понедельник вывела на орбиту спутник связи DSN 3 (Кирамэки 3) в интересах Сил самообороны страны, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск был осуществлен с помощью новой японской ракеты-носителя H3-22S с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 15:48 по токийскому времени (в 09:48 МСК). Примерно через 30 минут космический аппарат был выведен на орбиту.

Спутник массой четыре тонны оснащен аппаратурой для обеспечения связи в Х-диапазоне частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковой радиосвязи. По имеющимся данным, запуск оценивается в 50 млн долларов.