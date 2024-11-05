Лавров заявил о подготовке англосаксов к "большой авантюре" против РФ

Это произойдет при провале ВСУ, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Англосаксы подготавливают континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией, если режим Владимира Зеленского провалится. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее".

"Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы. И, как запасной вариант, на случай если режим Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", - подчеркнул министр.

Он также выразил сожаление, что нынешние правящие элиты многих европейских стран явно не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут для себя спасения "у заокеанского гегемона".