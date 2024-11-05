РФ представит беспилотник Supercam S350 на выставке Securex Uzbekistan 2024

Как отметили в ГК "Беспилотные системы", комплексы с беспилотными летательными аппаратами могут быть полезны Узбекистану для охраны государственных границ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский беспилотник Supercam S350, зарекомендовавший себя в ходе спецоперации на Украине, представят силовым структурам Республики Узбекистан в рамках XV Международной выставки "Комплексная безопасность - Securex Uzbekistan 2024" в Ташкенте с 5 по 7 ноября. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы".

"Зарекомендовавший себя в гражданской и оборонной сфере российский беспилотник Supercam S350, созданный группой компаний "Беспилотные системы", покажут силовым структурам Республики Узбекистан в ходе XV юбилейной Международной выставки "Комплексная безопасность - Securex Uzbekistan 2024" в Ташкенте с 5 по 7 ноября. В каталоге компании также будет представлен весь модельный ряд беспилотных авиационных систем: конвертоплан Supercam SX350, компактный БПЛА самолетного типа Supercam S150 и коптеры Supercam X4 и Supercam X4E", - заявили в организации.

Как отметили в ГК "Беспилотные системы", комплексы с беспилотными летательными аппаратами Supercam могут быть полезны Узбекистану для охраны государственных границ, правопорядка, поиска людей, а также в сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе и горнодобывающей промышленности. "ГК "Беспилотные системы" ранее уже поставляла в Узбекистан свою продукцию для выполнения топографической съемки", - рассказали в организации.

Официальный представитель ГК "Беспилотные системы" подчеркнул, что проверенный в ходе разведывательных операций расчетов БПЛА Вооруженных сил России Supercam S350 сочетает в себе новые технологии и стоит меньше, чем беспилотные авиационные комплексы израильского или американского производства. "Особенно важно для эксплуатантов в сфере национальной безопасности наличие у беспилотника защищенных каналов связи и устойчивость к системам РЭБ. БПЛА отлично приспособлен к полетам при экстремальных температурах, в горной местности, в условиях отсутствия сигнала GPS", - уточнили в организации.

Комплекс оснащен современными видеокамерами, оптика и стабилизация которых позволяет проводить высотную разведку, оставаясь незамеченным, в том числе и благодаря тихому электрическому двигателю. "Целевые нагрузки - видеокамера и HD-тепловизор - помогают обнаружить человека с высоты 1 200 м. В случае обнаружения несанкционированной деятельности отснятые фото и видеоматериалы могут быть использованы для проведения расследований и использоваться в качестве доказательной базы", - рассказал официальный представитель ГК "Беспилотные системы".