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ТАСС

"Шэньчжоу-18" вернулся на Землю с почти 35 кг экспериментальных материалов

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Старт космического корабля Шэньчжоу
Старт космического корабля Шэньчжоу. Архивное фото.
Источник изображения: AP Photo / Ng Han Guan

Как сообщило Центральное телевидение КНР, 55 образцов переданы в центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Экипаж китайской космической миссии "Шэньчжоу-18" вернулся на Землю с орбитальной станции с 34,6 кг материалов, задействованных в экспериментах в космосе. Как сообщило Центральное телевидение Китая, тайконавты провели исследования по 28 направлениям.

Эксперименты проводились в областях космической биологии и космического материаловедения. Тайконавты также исследовали процессы горения в условиях микрогравитации.

55 образцов переданы в центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук. Среди них аминокислоты, олигопептиды, метаногены и различные виды микроорганизмов.

Ранее возвращаемая капсула китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-18" с тремя тайконавтами успешно отстыковалась от орбитальной станции "Тяньгун" и приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в Автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай).

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и, по предварительным расчетам, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме. 

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Страны
Китай
Монголия
Проекты
Шэньчжоу
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