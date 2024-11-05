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Военное обозрение

Западные эксперты: новый удар по Израилю Иран может нанести своей новейшей ракетой «Хорремшехр-4»

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Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса комментирует заявления иранских чиновников и генералов КСИР о том, что Тегеран готов нанести очередной ответный удар по Израилю. На днях в Корпусе стражей исламской революции заявили, что удар будет «ещё более мощным, чем предыдущие».

Обсуждая вопрос о том, чем Иран может ударить по Израилю, американские эксперты называют ракету «Хорремшехр-4» на жидком топливе. Эта ракета также имеет название «Хейбар-4» и представляет собой самое последнее из существующих на данный момент поколений ракет средней дальности.

Это новейшая ракета, которая была поставлена на вооружении в Иране совсем недавно – в 2023 году. Оперативная дальность «Хейбара-4» составляет, по одним данным, 2 тысячи км, по другим – 2500 км. Соответственно, она способна поразить цель в любой точке Израиля, а также, например, многочисленные американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Баллистическая ракета оснащается полуторатонной боеголовкой. Это самая мощная боеголовка из тех, которые стоят на вооружении иранских войск. Максимальное отклонение от цели, по данным из открытых источников, не превышает 10 метров.

Одной из целей такой ракеты, как пишут западные эксперты, может стать военно-морская база в Хайфе, где помимо всего прочего размещается 7-я флотилия подводных лодок израильских ВМС. Там же размещается центр подводных операций военно-морских сил Израиля.

Напомним, что ранее в Израиле заявляли о «серьёзном предупреждении» в адрес Тегерана с угрозами о том, что «будут тяжёлые последствия в случае нанесения Ираном нового удара».

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Страны
Израиль
Иран
США
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