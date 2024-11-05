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РИА Новости

ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая
Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая.
Источник изображения: © РИА Новости

ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения "Орруда-2024"

СУРАБАЯ, 4 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы России и Индонезии приступили к первым в истории совместным учениям "Орруда-2024" в городе Сурабая, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие анонсировали в августе, оно продлится с 4 по 8 ноября. Это будут первые двусторонние учения между военно-морскими силами двух стран с момента обретения Индонезией независимости 79 лет назад.

В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Алексей Сысуев. Стороны обменялись подарками — российским военным вручили кепки с символикой военно-морского флота Индонезии, а также, по традиции морских военных баз, памятные монеты. Представители Тихоокеанского флота, в свою очередь, подарили коллегам ряд сувениров, посвященных истории ВМС России, а также российский шоколад.

"Военное сотрудничество является естественной частью наших межгосударственных связей. Особенно я рад отметить, что у нас очень глубокие и искренние отношения между военно-морскими силами Индонезии и России. А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами", — отметил посол России в Индонезии Сергей Толченов на церемонии открытия учений.

Совместные учения "Орруда-2024" будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море соответственно.

Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая.

В состав отряда вошли корветы Тихоокеанского флота "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга".

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Россия
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20380 Корвет-1
Военные учения
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