Попали в историю: западные партнеры поставляют Киеву раритетное оружие

В ВСУ можно встретить танки, бронетранспортеры и средства ПВО, разработанные много десятилетий назад

Сегодня в арсенале ВСУ можно обнаружить образцы военной техники, которым самое место в музеях. Зачастую страны Восточной Европы, да и страны НАТО предпочитают вместо запланированной утилизации отправить устаревшую технику на Украину. В том, какие «доисторические» образцы вооружений могли получить ВСУ, разбирались «Известия».

Танки

28 октября 2024 года Хорватия подписала с Германией меморандум о намерениях приобрести в течение ближайших нескольких лет 50 танков Leopard-2A8 производства германской компании KNDS Deutschland. Поставки будут начаты через год с небольшим — в 2026 году. Главное же в этом то, что в том же меморандуме оговаривается: рассчитываться за германские танки Хорватия будет авансом — поставками до конца 2024 года своих старых танков и боевых машин пехоты югославского производства.

Боевой танк «Леопард-2А8» Источник изображения: Фото: defensie.nl

Речь идет о танках М-84 выпуска 1983–1991 годов, которые остались на вооружении бывших республик союзной Югославии, а также о модернизированных танках типа Т-72М, лицензионный вариант которых собирался в том числе в самой Хорватии. К началу 2000-х годов на вооружении этой страны находились и старые югославские М-84, и обновленные хорватские М-84А4, которых суммарно было около 80 единиц. Сейчас планируется передать ВСУ 30 танков М-84 обеих моделей и 30 боевых машин пехоты М-80А, которые также выпускались в Югославии в 1980-е годы. Для многих стран бывшей Югославии это уже не современная, а списываемая военная техника, которую уже несколько раз модернизировали и частично уже списали.

Боевой танк М-84 сербской армии Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/Srđan Popović

Еще в 2022 году из Словении ВСУ получили около 30 танков M-55S. Это модернизированные на рубеже 2000-го советские Т-55А выпуска 1960–1970-х. Машины были достаточно серьезно модернизированы с помощью израильской компании Elbit — получили новую 105-миллиметровую пушку, навесную динамическую броню, обновленную систему управления огнем и другую электронику. У танка появились цифровой баллистический компьютер, прицел со стабилизатором и лазерным дальномером. Двигатели также прошли модернизацию с увеличением мощности с 520 л.с. до 600 л.с. Танки стали выглядеть внушительнее и более современно, чем оригинал, но в своей основе это старые советские Т-55А. Сегодня некоторым из них уже около 60 лет.

Средства ПВО

Уникальная историческая система противовоздушной обороны поступила на вооружение ВСУ в 2022 году — легендарные американские ЗРК Hawk.

Легендарными их делает то, что еще в 1980-е годы в СССР в школах на уроках начальной военной подготовки мы изучали этот символ американского империализма. Первые ЗРК этого типа были получены Киевом из Испании — в 2022–2023 годах Украина суммарно приняла 12 пусковых установок Hawk PIP III. С 2022 года США начали поставку боекомплекта для них — зенитных ракет MIM-23.

История ЗРК Hawk уникальна — первые упоминания комплекса в советской военной литературе относятся к концу 1950-х годов. До середины 1980-х ЗРК считался вполне современным и неоднократно проходил модернизации, которые позволяли ему повышать свои боевые возможности. С появлением комплекса Patriot и после завершения холодной войны они остались на вооружении только некоторых стран. И фактически комплекс Hawk относится к первым поколениям войсковых ЗРК, которые могут размещаться на относительно неподготовленных позициях.

Система противовоздушной обороны Hawk Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/lt.col Dragoş Anghelache

Сегодня такая система ПВО вряд ли может эффективно защищать объекты от налетов современных самолетов и крылатых ракет, но с ними готовы расстаться их нынешние владельцы, а ВСУ готово брать любую технику в попытках хоть что-то противопоставить ударным средствам Вооруженных сил Российской Федерации. Так и выходит, что музейный ЗРК несет службу в рядах ВСУ.

Бронетранспортеры

Во второй половине 1960-х годов в Швеции был выпущен «Пансарбандвагн 302». Pbv 302 — это гусеничный бронетранспортер компании «Хэгглунд ох Сёнер», который был произведен в количестве 600 с лишним единиц исключительно для шведской армии. Бронетранспортер пришел в Швеции на смену первым модификациям американских БТР М113 и для своего времени был необычайно вооруженной машиной — он оснащен 20-миллиметровой автоматической пушкой в башенке, которая имеет круговое вращение. На данный момент вместо списания и переплавки министерство обороны Швеции приняло решение о передаче остатков Pbv-302 Украине. Решение принято в конце мая 2024 год, и первые такие бронетранспортеры уже поступили в распоряжение ВСУ. Естественно, это далеко не современное средство проведения сухопутных операций. Но ВСУ, повторимся, сегодня берет всё.

Шведский гусеничный бронетранспортер Pbv 302 Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/Jorchr

Тут пришло время упомянуть классический американский бронетранспортер М113. Он серийно выпускался для армии США и массовых поставок на экспорт с 1960 по 2007 год. Всего выпущено более 88 тыс. машин, которые были поставлены в 44 страны мира. Первый серийный БТР с алюминиевой броней стал одним из символов войны во Вьетнаме и других военных авантюр Штатов.

БТР М113 необычен еще и тем, что большое количество именно трофейных экземпляров состоит на вооружении в некоторых странах — например, во Вьетнаме. Там очень бережно относятся к любой военной технике, и сегодня в составе армии Вьетнама 200 с лишним единиц этих уже явно исторических аппаратов. В Иране есть около 200 М113, сохранившихся с шахских времен (Исламская революция случилась там в 1979 году). Понятно, что эти БТРы есть на вооружении и в армии США, но уже не так много, как на хранении, и, конечно, самых последних модификаций. Сегодня и в частях ВСУ это, видимо, один из самых массовых БТРов. Всего из США было поставлено не менее 600 единиц этих «экспонатов».

Вот такой исторический военно-технический музей собирает сегодня киевский режим. Впрочем, наши войска успешно справляются и с куда более современными системами.

Дмитрий Корнев