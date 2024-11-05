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РИА Новости

"Нет другого выбора": на Западе высказались о дилемме Зеленского

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Jacob King

Le Point: Зеленский не может решить дилемму о переговорах

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дилемма о начале переговоров с Россией, стоящая перед Владимиром Зеленским, остается неразрешенной, пишет французский журнал Le Point со ссылкой на мнения экспертов.

"Психологически он не хочет слышать о мире на условиях России, но умом он понимает, что у Украины недостаточно ресурсов для освобождения оккупированных территорий", — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Как следует из статьи, сейчас Украина разделена на два лагеря. Согласно опросу Центра Разумкова, 44 % населения хотели бы начать переговоры с Москвой. Некоторые эксперты даже считают эту цифру заниженной.

"Это большинство, — отметил специалист по военным вопросам и бывший офицер СБУ Иван Ступак, — оно представляет собой жизненную силу страны и противостоит меньшинству, состоящему в основном из госслужащих и пожилых людей, которые меньше всего пострадали".

Российская армия уверенно продвигается в Донбассе на востоке Украины. Это заставило наблюдателей усомниться в осмысленности атаки ВСУ на Курскую область.

"Мы отправили туда свои лучшие войска, чтобы отвоевать ничего не значащие деревни, — сетует Ступак. — У нас нет другого выбора, кроме как остановить продвижение русских, сесть за стол и заморозить границу на месте".

В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

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Украина
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