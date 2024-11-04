"Крупнейшее продвижение с начала СВО". Запад и Украина заявили о небывалом наступлении ВС РФ

Главком ВСУ Сырский заявил о самом мощном наступлении ВС РФ с начала конфликта

Вооруженные силы России продолжают успешные наступательные боевые действия в зоне специальной военной операции. Newsweek называет темпы наступления российских войск "ранее не наблюдавшимися". Главком ВСУ Сырский заявил, что российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта. Действительно ли российские войска продвигаются быстро и что мешает наращивать скорость атак - в материале военного обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходаренка.

1 ноября Минобороны России сообщило, что ВС РФ в период с 26 октября по 1 ноября взяли под контроль 12 населенных пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области. За последний месяц российская армия заняла более 257 кв. км территории в Донбассе.

Американский журнал Newsweek пишет, что ВС РФ наступают «с ранее не наблюдавшимися темпами». При этом СМИ не приводит никаких сравнений, характеризуя ежесуточные темпы продвижения частей и соединений ВС РФ. Поэтому из материала издания трудно понять, насколько они велики, малы и с чем сравниваются.

"Такие темпы продвижения и возможности авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь в живой силе", - сообщает издание.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта.

«Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», - отметил главком в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой Генштаба Чехии Карелом Ржегкой.

Сырский рассказал, что проинформировал чешского коллегу о ситуации на линии фронта, «которая продолжает оставаться сложной». подчеркнул главком, Британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале заявил, что ВС РФ в октябре совершили крупнейший прорыв с начала СВО.

«В октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России, какое мы только наблюдали за весь период специальной военной операции», - отметил эксперт.

И в самом деле, украинской армии с каждым днем все труднее удерживать оборонительные рубежи и позиции в Донбассе. Вооруженные силы России непрерывно атакуют, наносят по противнику систематические огневые удары и практически каждый день добиваются успехов.

Вместе с тем иногда раздаются и критические оценки ежесуточных темпов наступления российской армии. Однако есть все основания полагать, что подобные мнения озвучиваются явно без полного учета реалий современного вооруженного противоборства. Тем более, ни Вооруженные силы США, ни их союзники за последние несколько десятилетий ни разу не участвовали в вооруженных конфликтах с противниками, которые хотя бы примерно соответствовали им по своим боевым и оперативным возможностям. В основном США занимались безнаказанным избиением армий стран Третьего мира с высоты не менее 10-11 тыс. метров. То есть говорить о каких-то собственных примерах выдающихся военных достижениях Запада сегодня явно не актуально. Так что критикам российской армии можно смело сказать - «а сами-то вы не пробовали наступать в подобной обстановке?»

Что считать быстрым наступлением?

Нормативы средних темпов продвижения, как ранее писала «Газета.Ru», совсем недавно были несколько иными. В наступательной операции оперативно-стратегического масштаба на первом этапе предполагалось углубиться на территорию противника на 150-200 км со средним темпом продвижения 15-20 км в сутки. К слову, примерно такие же показатели были и в Объединенных вооруженных силах НАТО. Почему же подобные цифры сегодня выглядят чуть ли не плодом воспаленного воображения?

Для начала следует отметить, что элемент внезапности в боевых действиях, на который делалась значительная ставка в вооруженных конфликтах прошлого, сегодня утратил свое прежнее значение. Средства и способы ведения разведки (от агентурной до космической) таковы, что даже комплексом тщательно продуманных мер ввести противника в заблуждение относительно истинных намерений своих войск (замысла операции), направлений главного и других ударов, состава ударных группировок и времени перехода в наступление очень трудно, а то и вряд ли возможно.

Еще совсем недавно огневое поражение противника предполагалось осуществить, создав, к примеру, плотность расчетных огневых средств (РОС) на 1 километр фронта наступления (участка прорыва) не менее 100 единиц. То есть в этом случае предполагалось ставить орудия в 4-6 км от переднего края чуть ли не колесо к колесу и при этом выкладывая на грунт несколько боекомплектов боеприпасов (до 5-5,5 бк в наступательной операции).

Но сегодня, когда передний край гудит как улей от барражирующих боеприпасов, сделать нечто подобное просто нереально. Теперь самоходная артиллерийская установка (боевая машина РСЗО) выводится на огневую позицию на предельной скорости, делает несколько выстрелов (залпов), и сразу же отводится в безопасный район (а таких районов с увеличением дальности полета БЛА становится все меньше и меньше).

Что мешает наступлению?

Первостепенная по важности задача в ходе ведения вооруженной борьбы - завоевание господства в воздухе. В полном объеме решить эту проблему Воздушно-космическим силам ВС РФ пока не удалось. То есть задачи, стоящие перед оперативно-тактической и Дальней авиацией (поражение авиации противника на земле и в воздухе; нарушение управления войсками и оружием; срыв перевозок войск и материальных средств противника; прикрытие своих войск и объектов от ударов средств воздушного нападения и воздушной разведки противника), находятся в стадии решения. А о Воздушных силах Украины в этом вопросе даже и говорить не приходится.

Не в полном объеме решена и задача дезорганизации управления войсками противника на оперативном и оперативно-стратегическом уровне. Иными словами, завоевание превосходства в управлении войсками и оружием путем дезорганизации радиоэлектронных средств и управления войсками противника еще надо выводить на уровень поставленных задач. А это, надо заметить, не такое уж и простое дело.

Наконец, в ходе боевых действий Черноморскому флоту так и не удалось завоевать господство на море. Эту задачу, а также задачи по поддержанию господства в воздухе, завоеванию огневого превосходства над противником, дезорганизации управления войсками и оружием противника в боевых действиях надо решать постоянно.

Во многом все перечисленные проблемы (еще далеко не все, надо непременно подчеркнуть) существенно сказываются на ежесуточных темпах продвижения войск. Все они хорошо известны российскому военно-политическому руководству и в настоящее время предпринимаются самые энергичные меры по устранению имеющихся недостатков.

И это самым положительным образом сказывается на характере наступательных боевых действий российской армии. Об этом убедительно свидетельствуют и противники Вооруженных сил России. В частности, на днях генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко констатировал, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

В свою очередь, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не способен даже стабилизировать состояние ВСУ на фронте, не говоря уже о возвращении ранее подконтрольных Киеву территорий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок