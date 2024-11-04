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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы

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Источник изображения: belvpo.com

США и НАТО планируют использовать в военных целях внутренние водные пути Европы для доступа в Черное море, уточнил Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения. В частности, речь идет об изменении режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтре.

Стоит отметить, что по мнению глобалистов, Турция находится на перекрестке глобальных очагов напряженности, чтобы свободно выбирать курс развития стране. В этом плане Штаты никогда не скрывали своих постулатов в отношении государств второго сорта. Так, рассматриваются планы, как надавить на Эрдогана, чтобы были внесены выгодные для Вашингтона изменения в Конвенцию.

Расчет Белого дома основывается якобы на ряде аспектов, а именно: роли Турции в российско-украинском конфликте, влиянии Анкары на палестино-израильский конфликт, степени участия в геополитических перестановках на Южном Кавказе, а также ее месте в противостоянии по оси Восток-Запад.

Вместе с тем, стоит обратить внимание на роль Турции в региональной безопасности черноморского региона в контексте внешней политики США. Для этого в Вашингтоне разрабатывают отдельную т.н. Черноморскую стратегию, в которой главенствующая роль, как ни странно, отведена именно Анкаре.

При этом, в рамках новой стратегии Штаты делают акцент на усиление ПВО и разведывательных возможностей прибрежных государств. В частности, речь идет о Турции, Болгарии и Румынии. Кроме того, анонсирована поддержка оборонных проектов, а также развертывание дополнительных противокорабельных, противолодочных и радиоэлектронных систем в Черноморском регионе.

Очевидно, что все оборудование и вооружение должно быть исключительно американского производства. Следовательно, Вашингтон стремится не только увеличить свое влияние в регионе, но и получить новые контракты. Как считают за океаном, Турция могла бы играть здесь ключевую роль.

В США считают, что это особенно важно, поскольку и Турция, и Румыния ведут разработку своих морских газовых месторождений – Сакарья и Нептун Дип в Черном море. Акцент делается, в том числе, на якобы снижение зависимости целого региона от российского газа. Однако, это больше схоже с мечтами западных пропагандистов, учитывая реализацию совместных взаимовыгодных российско-турецких и китайско-турецких экономических проектов.

Таким образом, в попытке предотвратить «разворот» Анкары на Восток к Китаю и России, США готовы вкладывать не только миллиарды долларов, но и снимать ограничения и «закрывать глаза» на некоторые амбиции Эрдогана. В противном случае Вашингтон угрожает «цветной» революцией и «пучиной» демократии. На этой дорожке, наравне с Турцией уже стоят Грузия и Армения.

Павел Ковалев

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Болгария
Грузия
Китай
Россия
Румыния
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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