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ТАСС

В Индии заявили о попытках вернуть дипломатию в конфликт на Украине

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 27 декабря 2023 года
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 27 декабря 2023 года.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

Глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар напомнил, что премьер-министр Нарендра Моди в 2024 году лично встречался с лидерами России и Украины

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Индия стремится вернуть дипломатию на передний план в конфликте на Украине. Об этом заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар, выступая в Брисбене (Австралия) перед членами индийской диаспоры.

Министр отметил, что в настоящее время "есть два конфликта, которые у всех на уме: один из них - Украина, еще один - тот, что происходит на Ближнем Востоке". "По-разному мы пытаемся что-то сделать в отношении обоих, - сообщил Джайшанкар, высказывания которого приводит информационное агентство Press Trust of India. - Ситуация [на Украине] требует определенной степени активности или проактивной дипломатии. Мы пытаемся это делать".

Джайшанкар уточнил, что "Индия прилагает усилия, чтобы вернуть дипломатию на передний план", а премьер-министр Нарендра Моди в 2024 году лично встречался с лидерами России и Украины.

"Когда мы начали это делать, я полагаю, была определенная степень скептицизма, если честно, - признал глава МИД. - Я бы сказал, что сегодня существует гораздо большее понимание, особенно среди западных стран. <...> Мы имеем очень сильную поддержку со стороны глобального Юга в наших начинаниях. Поэтому мы надеемся, что благодаря многочисленным переговорам сможем создать некую общую почву".

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Джайшанкар отметил, что она совсем другая. "В настоящее время усилия направлены в большей степени на предотвращение распространения конфликта. И здесь одним из проблемных вопросов является неспособность Ирана и Израиля говорить друг с другом напрямую. Поэтому разные страны пытаются понять, можно ли преодолеть эту проблему. Мы как раз одна из них", - сказал глава МИД Индии, не вдаваясь в подробности.

Министр иностранных дел Индии прибыл в воскресенье в Австралию, где пробудет до 7 ноября. В программе визита - открытие индийского консульства в Брисбене, переговоры с австралийской коллегой Пенни Вонг, встречи с другими австралийским официальными лицами, парламентариями, бизнес-сообществом и СМИ. 8 ноября глава МИД Индии отправится с визитом в Сингапур. 

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Израиль
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