Два корабля и свыше 100 военных моряков Азербайджана примут участие в совместных с Ираном учениях на Каспии

Баку. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Два боевых корабля и свыше 100 человек личного состава ВМС Азербайджана примут участие в совместных с Ираном тактических военных учениях AZIREX-2024, сообщило в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

"Совместные учения пройдут в территориальных водах Ирана в Каспийском море и будут посвящены отработке поисково-спасательных операций", - отмечает ведомство.

Для участия в совместных учениях два боевых корабля и свыше 100 человек личного состава ВМС Азербайджана прибыли 2 ноября в иранский порт Анзали.