Лидер Левой партии ФРГ выступил против приглашения Украины в НАТО

Ян ван Акен также высказался против поставок вооружений Украине

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель Левой партии (ЛП) Германии Ян ван Акен в ходе визита в Киев выступил против приглашения Украины в Североатлантический альянс и поставок оружия Киеву.

"Я считаю, что было бы ошибкой говорить, что единственная гарантия безопасности, которую мы получаем, - это то, что мы в НАТО", - заявил ван Акен агентству DPA. Он также высказался против поставок вооружений Украине. "Думаю, сначала следует опробовать все другие варианты между просто поставками оружия и бездействием", - пояснил он, предложив в качестве одного из вариантов действий ужесточение санкций в отношении России, прежде всего в отношении ее нефтяных танкеров.

Лидер левых также утверждал, что Китай может оказать влияние на Россию. "В марте Китай сделал Западу еще одно предложение вместе с Бразилией", - сказал он. Германия и Европа, по словам политика, должны отреагировать на это и таким образом способствовать началу мирных переговоров. По его мнению, для прекращения конфликта важно не просто подписать мирный договор - Украине, скорее, нужны материальные гарантии безопасности, которые также могли бы исходить от Европы.

"Материальной гарантией безопасности может быть и то, что есть линия прекращения огня и там ходят китайские и американские солдаты как голубые каски", - полагает ван Акен.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что сейчас нет необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО. Он напомнил, что за приглашением обычно следует довольно быстрое принятие в члены альянса, но страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. При этом в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта. На фоне заявлений партнеров на Украине периодически высказывают сомнения, что Киев сумеет достичь этой цели.