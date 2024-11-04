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ТАСС

Отряд кораблей ТОФ зашел в порт Сурабая в Индонезии перед началом учений

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Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021»
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В состав отряда входят корветы "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкер "Печенга", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" совершил деловой заход в порт Сурабая в Индонезии перед началом первых совместного российско-индонезийских учений "Орруда-2024". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга", совершил деловой заход в порт Сурабая Республики Индонезия. После выхода из порта состоится морская часть первых совместных российско-индонезийских учений "Орруда-2024", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее в акватории Андаманского моря отряд кораблей ТОФ принял участие в совместных военно-морских учениях с кораблями ВМС Мьянмы под названием "Марумекс-2024". 

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Страны
Индонезия
Мьянма
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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