Отряд кораблей ТОФ зашел в порт Сурабая в Индонезии перед началом учений

В состав отряда входят корветы "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкер "Печенга", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" совершил деловой заход в порт Сурабая в Индонезии перед началом первых совместного российско-индонезийских учений "Орруда-2024". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга", совершил деловой заход в порт Сурабая Республики Индонезия. После выхода из порта состоится морская часть первых совместных российско-индонезийских учений "Орруда-2024", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее в акватории Андаманского моря отряд кораблей ТОФ принял участие в совместных военно-морских учениях с кораблями ВМС Мьянмы под названием "Марумекс-2024".