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Военное обозрение

Глава эстонской разведки: Вероятные потери войск КНДР на Украине превысят российские

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Источник изображения: topwar.ru

Участвующие в боевых действиях на Украине северокорейские военные большого влияния на ситуацию не окажут, но вот потери могут понести очень большие. Об этом заявил глава Центра разведки эстонского Минобороны полковник Антс Кивисельг.

Эстонская разведка подтверждает прибытие в Курскую область военных Корейской Народной Армии (КНА) из состава 11-го армейского корпуса общим количеством 3 тысячи человек, в том числе из спецподразделений. Солдат КНА якобы перебросили с Дальнего Востока после проведенной подготовки. Всего же на российской территории находится от 10 до 12 тысяч военнослужащих КНА, включая 500 офицеров и трех генералов. Такие данные приводит эстонская разведка.

Вероятнее всего, прибытие северокорейских бойцов на украинский фронт будет происходить поэтапно. Прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в ближайшие недели,

— заявил Кивисельг.

Эстонский подполковник предположил, что военным КНА будет тяжело приспособиться к условиям Украины, так как они привыкли воевать в горах. Кроме того, боевая подготовка северокорейских военных якобы «низкая», поэтому никакой существенной помощи российским войскам не окажут, а вот потери понесут «очень большие». По его словам, они могут даже превышать потери, которые несла российская армия.

Подготовка, которую они проходят в Российской Федерации, безусловно, не очень высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы Российской Федерации понесли до сих пор,

— добавил руководитель эстонской разведки.

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