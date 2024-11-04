Киевские предприятия предупредили о возможной отмене 90% броней от мобилизации

Силовики разослали массово письма по предприятиям для проверки обоснованности бронирования, рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Киевские предприятия получили письма для проверки сотрудников, руководители компаний говорят о вероятности отмены 90% броней от мобилизации. Об этом рассказали ТАСС очевидцы.

"Силовики разослали массово письма по предприятиям для проверки обоснованности бронирования, - рассказал собеседник агентства. - Планируют отменить 90% бронирования. Работать некому".

Очевидцы отметили, что военкоматы в Киеве уже берут сведения не из реестра военнообязанных, а по домовым книгам, по прописке. "Поэтому получают повестки повторно даже те, кто отметился в ТЦК (Территориальные центры комплектования на Украине, аналоги российских военкоматов - прим. ТАСС)", - указал один их жителей столицы.

Украинские власти всерьез взялись за практику проверки защиты от мобилизации после того, как Владимиру Зеленскому показали данные, согласно которым число украинцев с бронью за последние месяцы резко возросло и достигло 1,5 млн. Он приказал приостановить бронирование, а правительство приняло постановление о повторной проверке предприятий на соответствие критериям критической важности их деятельности.