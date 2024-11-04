Что стоит на кону для Владимира Путина на выборах в США? (Al Jazeera, Катар)

Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.

Al Jazeera: Кремлю неважно, кто станет следующим президентом США

В статье для Al Jazeera автор анализирует политику Камалы Харрис и Дональда Трампа с точки зрения российско-американских отношений. Вопреки сложившемся мнению, России неважно, кто окажется в Овальном кабинете, так как все решения принимают руководители ВПК и ЦРУ.

Нико Воробьев (Niko Vorobyov)

Первый срок Трампа показал, что, хотя его победа может помочь России на Украине, она чревата другими проблемами.

В четверг, 31 октября, госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенсбергер сообщил журналистам, что распространившееся в социальных сетях видео, на котором мигранты из Гаити якобы голосуют за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, является фейком.

По его словам, это, скорее всего, работа "русских ферм троллей".

Президентская гонка в США постепенно приближается к своему завершению. Пятого ноября Харрис и экс-президент Дональд Трамп сойдутся в напряженном поединке. Тем временем Россия вновь оказалась втянутой в американские выборы.

Как и в 2016 и 2020 годах, американские власти вновь обвинили Москву во вмешательстве в грядущие президентские выборы в США: "правые" социальные сети якобы получают тезисы от российских государственных СМИ. Эти инциденты усиливают подозрения в том, что Кремль хочет видеть Трампа в Белом доме.

И хотя победа Трампа может помочь России, некоторые аналитики утверждают, что расчеты Москвы гораздо сложнее, ссылаясь на его первый президентский срок.

Уроки последних восьми лет

После победы Трампа на выборах 2016 года появились надежды на то, что политика США станет более приемлемой для Москвы и ее интересов.

Однако Трамп ввел новые санкции против России и одобрил поставки Украине летального вооружения, в частности — противотанковых ракетных комплексов Javelin — то, что его предшественник Барак Обама сделать отказался.

Поток боеприпасов на Украину при администрации президента Джо Байдена значительно увеличился, в то время как Трамп рассматривает возможность сокращения или даже полного прекращения помощи — позиция, явно выгодная России.

Это, а также обещание Трампа "положить конец конфликту на Украине в течение суток" в случае победы на выборах, нашли отклик среди россиян.

"Моя мама сегодня сказала, что Трамп скоро победит, и конфликт на Украине закончится, потому что Америка наконец-то перестанет спонсировать Украину", — сказала 38-летняя Изольда К. из Москвы.

"Предсказуемая" Харрис или "импульсивный" Трамп?

Официальная позиция Кремля по выборам была относительно сдержанной.

На конференции во Владивостоке, прошедшей в сентябре, Путин с иронией заявил, что поддерживает Харрис, по достоинству оценив ее "заразительный" смех. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позже пояснил, что Путин шутил, добавив, что российско-американские отношения ухудшились до такой степени, что не имеет значения, кто занимает Овальный кабинет, поскольку все важнейшие решения принимаются "глубинным государством" (военно-промышленным комплексом и разведывательным сообществом), обеспечивающим проведение последовательной внешней политики независимо от главнокомандующего.

Тем не менее оба кандидата на пост президента разделяют разные взгляды.

"Курс Харрис будет более прогнозируемым и понятным — это прямое продолжение того, что делает Байден. Украина сможет рассчитывать на военную помощь и общую поддержку со стороны США, хотя я не думаю, что Харрис хватит смелости, чтобы принять Украину в НАТО во время конфликта", — сказал российский экономист и профессор Чикагского университета Константин Сонин*.

В то же время Трамп обвинил Владимира Зеленского в развязывании конфликта на Украине, назвав его "величайшим продавцом на Земле" за то, что он получил миллиарды долларов помощи от Соединенных Штатов. Трамп также заявил, что в случае переизбрания смог бы остановить конфликт на Украине за один день, правда не объяснил каким образом.

Это заявление было встречено скептически в Москве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков даже заявил, что Харрис — более "предсказуемый" оппонент.

"Путин и Песков имеют в виду, что президентство Харрис будет более предсказуемо с точки зрения ее внешнеполитических позиций, в том числе в отношении России", — заявила Кимберли Сент-Джулиан-Варнон, американский историк-славист, исследователь Советского Союза.

"Россия может рассчитывать на то, что финансовая и военная поддержка Украины продолжится. Кроме того, США усилят поддержку НАТО и своих союзников в Европейском союзе", — сказала она. "По сути, это то, с чем Россия сталкивалась и к чему готовилась с 2022 года".

"Путин знает, что Трамп более импульсивен в плане политики и что его слову нельзя доверять. Позиция Трампа в отношении израильской агрессии в Газе сильно отличается от позиции Путина, и это, я полагаю, также влияет на то, как Путин и Песков представляют себе второе президентство Трампа", — добавила она.

Насколько сильно Трамп может помочь России?

Тем временем у напарника Трампа, Джей Ди Вэнса, есть подробный план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, который включает в себя создание "демилитаризованной зоны" вдоль текущей линии фронта, сохранение контроля России над территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.

"Это результаты, которые в значительной степени благоприятствуют России и намекают на то, что администрация Трампа не будет продолжать поставлять оружие и финансовую поддержку Украине", — сказала Сент-Джулиан-Варнон. "За этим также может последовать прекращение или резкое ослабление антироссийских санкций".

Но хотя Трамп или Харрис могут стать главой государства, последнее слово не за ними.

"Политика Трампа будет более нестабильной, поэтому будет много громких заявлений и гораздо больше неопределенности в отношении обязательств США по поддержке Киева", — сказал профессор Сонин*.

"Однако, на мой взгляд, Трамп полностью не перекроет поток военной помощи... У Конгресса есть „власть кошелька“, поэтому президент должен заручиться поддержкой в отношении пакетов помощи и т. д. Американская общественность и Конгресс США активно поддерживают идею помощи Украине, поэтому даже президенту Трампу придется продолжать поддерживать Украину", — отметила она.

Однако Сент-Джулиан-Варнон предупредила, что это палка о двух концах. "Хотя Харрис или Трамп будут преследовать свои внешнеполитические цели, Конгресс, на мой взгляд, является более важным игроком", — пояснила она.

"Даже если Харрис победит и захочет продолжить оказывать помощь Украине, республиканцы, контролирующие Палату представителей и Сенат, могут легко сократить или отложить эту помощь, что и произошло зимой и ранней весной 2024 года", — добавила Сент-Джулиан-Варнон.

Что дальше?

Но даже если помощь будет прекращена, это не гарантирует мирных переговоров.

"Цели Москвы на Украине нереалистичны; они все это время основывались на том, что украинской нации не существует. Польша хочет отхватить западную часть Украины и так далее", — объяснил Сонин*.

Путин, по его словам, будет надеяться на победу Трампа и последующий "мир", навязанный Украине. Но это отражает лишь "заблуждения" Путина.

"В соответствии со взглядами Путина на мир, Украина — марионетка США, поэтому они будут делать все, что скажет им президент США. Конечно, это не так — спросите у любого союзника США — действительно ли они делают то, что им говорит Вашингтон?" — сказал он.

"Украина не примет план Путина, и у Трампа нет возможности навязать им это", — заявил Сонин.

Большинство граждан России равнодушно относятся к политике и не особо заинтересованы в избирательном процессе, который происходит за тысячи километров от них.

Антон из Москвы выразился более жестко. "Мне, в общем-то, наплевать", — сказал он. "Но зрелище обещает быть довольно интересным".

* Физическое лицо, внесенное в реестр иноагентов Минюста.