Российский летчик назвал невозможным прорыв системы ПВО РФ с помощью F-16

Константин Ярошенко отметил, что российские средства противовоздушной обороны считаются одними из лучших в мире

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Поставленные Украине истребители F-16 не смогут прорвать российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) и переломить ход СВО. Такое мнение ТАСС выразил российский летчик, правозащитник, член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко.

1 ноября начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин заявил, что ВВС США будут продолжать обучение украинских летчиков и специалистов пилотированию и обслуживанию истребителей F-16 до тех пор, пока этого требует руководство страны.

"На ход СВО эти 10, 20, ну пускай даже 30 самолетов, никак повлиять не могут. Потому что F-16, скажем так, машина достаточно старая, она морально устарела. Есть ее модификации, но это истребитель-перехватчик, может быть используется как бомбардировщик небольшой, легкий, но никакого перелома, даже если поставят до 50 самолетов, он не окажет, потому что не те объемы для ведения полномасштабных боевых действий", - сказал Ярошенко.

Он отметил, что российские средства ПВО считаются одними из лучших в мире, если не самыми лучшими. "И также наши самолеты-перехватчики, будь то МиГ-29, МиГ-31 и многие другие, я считаю, что на порядок лучше, поэтому прорвать нашу систему обороны с помощью этих F-16 будет невозможно, даже если они будут нести какие-либо крылатые ракеты", - добавил летчик.

Ярошенко уточнил: "чтобы летать и умело управлять самолетом F-16 нужно годы не только для летного состава, но и для инженерно-технического", который будет обслуживать его. "У них должен быть большой пул авиационных запчастей и обслуживающие техники, чего на данный момент на Украине просто нет у ВСУ. Поэтому говорить, что что-то изменится, такого быть не может", - заключил он.

Летчик Ярошенко, который был приговорен к 20 годам лишения свободы в связи с обвинениями США в контрабанде наркотиков, вернулся в Россию 27 апреля 2022 года. Его обменяли на американца Тревора Рида.