Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые приземлился в китайском Чжухае

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Россия впервые представит свой истребитель пятого поколения Су-57 за рубежом, российский самолет уже совершил перелет и приземлился в китайском Чжухае, где пройдет аэрокосмическая выставка Airshow China 2024. Об этом сообщают российские ресурсы.

Российский Су-57 прибыл в Китай, это первое участие данного истребителя в зарубежном авиашоу, да и первый в истории зарубежный вояж, если не считать обкатку в Сирии, где самолет проходил испытания. Предварительно, в аэропорту Чжухая приземлился бывший предсерийный истребитель Т-50-4.

Су-57 с бортовым номером 054 сел в Чжухае около часа назад. Если не ошибаемся, это бывший предсерийный Т-50-4

— пишет российский ТГ-канал AviaNews.

Прибытие российского Су-57 вызвало огромный интерес в Китае, самолет показали по всем каналам. Особенно подчеркивается, что Китай стал первой страной в мире, куда Россия отправила свой истребитель пятого поколения. На аэрокосмической выставке Airshow China 2024, которая откроется 12 ноября и проработает пять дней, ожидается ажиотаж. На российский истребитель хотят посмотреть не только специалисты, но и простой народ.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности в ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Может воевать в одиночку и в рамках концепции «единого поля». Бортовая система управления сопровождает до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них.