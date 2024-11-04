Медведев оценил технику Apple

Медведев: Apple является хорошей техникой, но компания помогает спецслужбам США

Продукция Apple является хорошей техникой, но американская корпорация помогает спецслужбам США, заявил в интервью RT заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент Дмитрий Медведев.

«Нужно понимать одно: Apple служит своей стране. В прямом смысле этого слова. Зарабатывает для своей страны деньги и помогает своим спецслужбам», — подчеркнул он.

В июне 2023 ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами и российскими дипломатами. В спецслужбе сделали вывод, что Apple тесно сотрудничает с разведывательными структурами США — в частности, с Агентством национальной безопасности.