Первый поход носителя «Цирконов»

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о достоинствах фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350

В пятницу, 1 ноября, в свой первый дальний поход отправился самый современный на данный момент корабль 1 ранга — фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». Этот новейший в своем классе представитель серии вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Каковы достоинства фрегатов этого проекта и насколько они важны для ВМФ РФ?

Корабль назван в честь командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Григорьевича Головко (1906–1962). Он отправится в Средиземное море, где войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в этом регионе. Там он заменит своего старшего собрата — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Этот дальний поход станет шестым походом кораблей этого проекта. Необходимо напомнить, что в ходе такого плавания экипаж корабля находится в постоянной готовности к применению всех видов своего оружия по любой цели.

Вместе с «Адмиралом Головко» в поход вышел танкер «Вязьма».

Что известно о фрегате? Военно-морской флаг на нем был поднят 25 декабря 2023 года в личном присутствии президента России Владимира Путина. При этом Верховный главнокомандующий отметил, что фрегат «создан с использованием самых передовых технологий и оснащен крылатыми ракетами «Калибр», которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях».

Корабль был заложен 1 февраля 2012 года в эллинге судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, спущен на воду 22 мая 2020 года. Проект 22350 разработан в Северном проектно-конструкторском бюро.

26 ноября 2022 года начались ходовые испытания корабля в Финском заливе. Затем они были продолжены в Балтийском море. В апреле–ноябре 2023 года фрегат проходил испытания на Северном флоте в Баренцевом и Белом морях. Любопытно, что о проведении испытаний главного оружия корабля — гиперзвуковой ракеты «Циркон» — официально объявлено не было. После этого фрегат вернулся в Санкт-Петербург на верфь для устранения выявленных недостатков.

11 января 2024 года фрегат прибыл в Североморск и вошел в состав 43-й дивизии ракетных кораблей. После этого экипаж начал отрабатывать различные боевые задачи. В частности, он вместе с крейсером «Маршал Устинов» образовал корабельную ударную группу в ходе учений «Океан-2024» в сентябре и отработал задачи по ведению морского боя. Также в ходе этих маневров «Адмирал Головко» взаимодействовал с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» и большим противолодочным кораблем «Адмирал Левченко». Корабль провел артиллерийские и ракетные стрельбы, в том числе зенитные и ракетой «Калибр». Помимо этого, в сентябре этого года фрегат выполнил ракетные стрельбы комплексом «Редут-Полимент», в том числе ракетами 9М100, по мишеням, имитирующим БПЛА, и крылатым ракетам-мишеням. А 18 октября «Адмирал Головко» стрелял ракетой «Калибр» по береговой цели на дальность в 1300 миль.

Корабль имеет полное водоизмещение в 5400 т, длину/ширину/осадку 135/16.4/4.5 м. Полная/экономическая скорости составляют 29.5/14 узлов. Экономичным ходом корабль способен пройти 4500 морских миль. Экипаж корабля составляет не менее 170 человек.

«Адмирал Головко» стал первым российским боевым кораблем, оснащенным полностью российской главной энергетической установкой в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р, поставленных ПАО «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Каждый из них состоит из газовой турбины М90ФР, дизеля 10Д49 и редуктора РО55. Ранее газовые турбины и редукторы для первых двух фрегатов этой серии и ряда других крупных кораблей ВМФ России изготавливались в украинском городе Николаеве на предприятии «Зоря-Машпроект», но после событий 2014 года Украина прекратила поставки этих установок в Россию. Завод был единственным в Советском Союзе, который выпускал мощные газовые корабельные турбины. И нашей стране самостоятельно пришлось решать вопрос выпуска столь нужной для флота продукции. Также на этом корабле была заменена комплектация ряда систем с иностранных на отечественные компоненты. Таким образом, корабль можно назвать полностью импортозамещенным.

Чем фрегат может ударить? Основным его вооружением является универсальный корабельный стрельбовый ракетный комплекс УКСК, способный запускать из вертикальных установок ракеты различных типов. Гиперзвуковые «Цирконы» способны на высокой скорости поражать морские и береговые цели. Также по этим целям могут воздействовать и крылатые ракеты комплексов «Калибр» и «Оникс». Не стоит забывать, что эти ракеты могут быть оснащены ядерной боевой головкой. Помимо этого, по подводным лодкам могут быть использованы и противолодочные ракеты комплекса «Ответ». На борту «Головко» находится 16 ракет этого класса.

Зенитное вооружение представлено 32 пусковыми установками комплекса «Редут-Полимент» с ракетами 9М96 или 9М100. 9М96 входят в состав хорошо себя зарекомендовавшего на фронтах СВО комплекса ПВО С-350 «Витязь».

Артиллерийское вооружение корабля представлено 130-мм пушкой А-192М и двумя зенитными артиллерийскими комплексами «Палаш». Для борьбы с атакующими корабль торпедами или подводными лодками на фрегате установлены два комплекса «Пакет-НК». На борту может базироваться вертолет.

Вооружение корабля позволяет ему самостоятельно или в составе корабельной группировки бороться с любым морским, воздушным, подводным противником и наносить удары по береговым целям. К примеру, в этом году в ходе похода на Кубу фрегат «Адмирал Горшков» совместно с атомной подводной лодкой «Казань» отработали электронные ракетные пуски по морским и береговым целям. Вообще, тот поход вызвал крайне нервную реакцию американского политического истеблишмента. Не исключено, что и в ноябре «Головко» подойдет на расстояние, доступное для поражения центров принятия решений или военных объектов на территории США. Корабль может решать широкий круг боевых задач в ближней и дальней морских зонах, такие как охранение конвоев или участие в десантных операциях.

В настоящее время в строю находится три таких фрегата, четвертый — «Адмирал флота Советского Союза Исаков» — был спущен на воду 27 сентября этого года. Еще четыре корабля находятся на стапелях «Северной верфи», на них количество пусковых установок УКСК удвоено. Фрегаты этой серии постепенно заменят находящиеся в составе флотов корабли 1 ранга советских проектов 1155, 956 и других и будут основой нашего флота в будущем. На церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков» главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил: «В рамках последующей программы, разработка которой идет, данные корабли с возможностью перспективной модернизации будут заложены и в следующий 10-летний период программы военного кораблестроения». Не исключено, что серия фрегатов для Тихоокеанского флота будет заказана Амурскому судостроительному заводу в Комсомольске-на-Амуре.

Автор — военный историк

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