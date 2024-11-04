МИД Турции назвал необходимое условие урегулирования конфликта на Украине

Глава ведомства Хакан Фидан считает, что таким условием должно стать "сохранение территориальной целостности"

СТАМБУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Справедливое урегулирование украинского конфликта необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем. Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", - сказал Фидан в интервью газете Hürriyet.

По мнению министра, усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. "Обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте, поиски точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются", - сказал он, говоря о диалоге, который ведет с ними Турция.