Источник сообщил о тестировании списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО

Собеседник агентства отметил, что радиолюбители применяют устройства, находящиеся на орбите, для обмена голосовыми сообщениями

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты ведут испытания технологии использования списанных спутников НАТО для обеспечения спутниковой связи в условиях работающих средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Разработку планируется применять в интересах военнослужащих РФ, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Мы испытываем проект, связанный с получением телеметрической информации через переиспользование спутников НАТО. Фиксируется успешное прохождение через канал связи. Испытываемая технология - это достаточно дешевый способ получить спутниковую связь в условиях работающих на линии боевого соприкосновения средств РЭБ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на текущий момент радиолюбители применяют списанные спутники НАТО, находящиеся на орбите, для обмена голосовыми сообщениями. "Мы придумали, как этот же канал связи использовать для цифрового общения. То есть мы кодируем цифровую информацию в виде звуковых сигналов, как раньше это происходило в ходе применения модемов dial-up. Мы используем ту же самую технологию и передаем цифровую телеметрию через списанные спутники вероятного противника", - рассказал специалист.

По его словам, в настоящее время разработка осуществляется для потенциального применения российскими военнослужащими в зоне СВО. "Когда РЭБ присутствует на линии, она глушит обычную наземную аудиосвязь, но если мы имеем хорошо сориентированную направленную спутниковую антенну, то РЭБ на нее воздействовать не может. Соответственно, разработка позволит военнослужащим упростить использование связи в зоне СВО. Однако потенциально ее можно использовать по всей России для решения различных задач - в частности, задач агротехнологического комплекса", - уточнил собеседник агентства.