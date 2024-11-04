Минобороны России 3 ноября опубликовало кадры боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южной группировки войск при поражении объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

После получения координат пункта временной дислокации одной из мотострелковых бригад ВСУ экипаж ТОС совершил марш на огневую позицию.

Военнослужащие произвели наведение установки на цель и выполнили залп 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами, поразив объект.

Ранее, 1 ноября, расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» группировки войск «Днепр» поразил пехоту ВСУ в Запорожской области. Военнослужащие на квадроцикле оперативно прибыли на огневую точку, откуда нанесли огневое поражение ВСУ из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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