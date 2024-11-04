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РИА Новости

Мишустин подписал разрешение на применение спецсредств борьбы с дронами

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

Мишустин: сотрудникам безопасности разрешено применять средства борьбы с БПЛА

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подразделениям транспортной безопасности дано разрешение применять специальные средства для противодействия беспилотным аппаратам различных типов, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, перечень специальных средств, аккредитованных для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, расширен следующими положениями: "специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам, использующие радиочастотный спектр".

В распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, уточняется, что "ремонт специальных технических средств противодействия беспилотным аппаратам осуществляется в ремонтных мастерских (на базах), если таковые имеются, либо на предприятиях-изготовителях".

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Россия
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БПЛА
Разное
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