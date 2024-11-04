WP: Европа готовится к смене курса США по Украине при возможной победе Трампа

По информации газеты, европейские страны также ожидают ослабление связей с Вашингтоном и начало торговых войн, если кандидат в президенты от республиканцев одержит победу

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Политики европейских стран готовятся к возможности изменения американского курса по Украине, ослаблению связей с Вашингтоном в военной сфере и началу торговых войн в случае прихода к власти в США кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

"Ближайшие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений, если бывший президент Дональд Трамп одержит верх на выборах во вторник (5 ноября - прим. ТАСС)", - отмечается в публикации WP, подготовленной на основе бесед с 15 политиками, дипломатами и аналитиками из пяти европейских стран. Как следует из статьи, должностные лица этих государств в Брюсселе "ведут разговоры о защите от Трампа договоренностей в сфере безопасности".

Как отмечает издание, "приверженность Трампа Украине в ее войне против России неясна". По словам источников газеты, республиканец "в частном порядке давал понять, что прекратит войну, вынудив Украину уступить территорию". Как подчеркивается в публикации, "чтобы застраховаться от возможной смены курса Белого дома по Украине, европейские чиновники добивались одобрения пакетов помощи до выборов [президента США] в ноябре". "Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву", - констатируется в публикации.

WP заостряет внимание на том, что европейские страны наращивают расходы на оборону "до самого высокого уровня со времен холодной войны". "Однако на фоне этого европейские должностные лица признают, что потеря поддержки США в сфере обороны станет сокрушительным ударом", - подчеркивает газета. По ее оценке, конфликт на Украине показал, "как трудно будет европейцам выстоять в одиночку и как высоки ставки".

"Европейские политики, которые пережили один срок Трампа на посту президента, говорят, что они более подготовлены ко второму. Они знают, какие дипломатические действия нужны, и готовят различные планы на случай непредвиденного развития событий в сфере безопасности и торговли, - говорится в публикации. - Однако, по их словам, готовность не устраняет опасений относительно лидера, который угрожал изменить НАТО, обещал наложить высокие пошлины на импорт и говорил, что выведет США из Парижского соглашения по климату".

Как сообщили источники, в целях "подготовки к торговым войнам" чиновники ЕС "составили списки ответных пошлин, наметив также стратегии ведения переговоров" с США при Трампе.

Опасения относительно Харрис

Как констатируется в публикации, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис ранее высказывалась в поддержку НАТО. "Однако некоторые европейские должностные лица и дипломаты считают, что на посту президента она бы в большей степени следовала курсу президента Барака Обамы, чем президента Джо Байдена, и переключила бы внимание США на Восточную Азию", - отмечает издание.

Советник Харрис по вопросам национальной безопасности Фил Гордон выступал за дальнейшее оказание помощи Украине, но при этом отмечал необходимость "более реалистичной сделки между Европой и США".

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Трамп и демократ Харрис. Трамп был 45-м американским президентом (2017-2021). Харрис занимает пост вице-президента США.