СМИ: Австралия передала Киеву комплексы JDAM-ER

JDAM-ER под крылом украинского МиГ-29. Виден специализированный пилон, используемый для применения этого оружия с этих самолетов, а также Су-27.

По информации Australian Defence Magazine, неизвестно, когда было передано это оружие и в каком количестве

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Австралия передала Украине снятые с вооружения модифицированные комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) для наведения бомб. Об этом сообщило издание Australian Defence Magazine.

При этом отмечается, что неизвестно, когда было передано это оружие и в каком количестве.

Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз сообщил, что Канберра направляет Киеву новый пакет военной помощи стоимостью около $164 млн. Отмечалось, что в рамках этого пакета Украина получит 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации австралийским Минобороны. Чиновники военного ведомства указали, что "некоторая часть переданных в дар боевых машин неисправна" и, вероятно, может быть "пущена на запчасти для других танков".