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ТАСС

Лавров призвал выводить Запад на чистую воду с его позицией по Украине

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© Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что нацистский режим в Киеве грубейшим образом нарушает ключевые принципы Устава ООН, а западные страны хвалят его за это

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Западные страны с их подходом к украинскому кризису необходимо выводить на чистую воду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

"Самое главное - Устав ООН (до упоминания принципов территориальной целостности и самоопределения народов) требует от всех членов ООН уважать права человека - независимо от расы, пола, языка и религии. Запад, который на каждом углу и по любому поводу кричит, что он "чемпион прав человека", в украинском кризисе ни разу про это не упоминал, - отметил министр. - То, что законы, которые принимались за последние 10 лет и которые запрещают использование русского языка в любой сфере - в образовании, средствах массовой информации, культуре, да и в повседневной жизни, грубейшим образом нарушают Устав ООН, "сторонники" урегулирования не замечают и не хотят замечать. Так же как они "не заметили" запрет канонической Украинской православной церкви".

"Нацистский режим в Киеве грубейшим образом нарушает ключевые принципы Устава [ООН], а Запад хвалит его и говорит, что они [киевские власти] защищают "европейские ценности". Их [страны Запада] надо выводить на чистую воду", - сказал Лавров.

Министр обратил внимание, что применительно к украинскому кризису звучали многочисленные инициативы, но ни в одной из них нет фразы о том, что "принципы Устава ООН нужно применять не выборочно, а во всей их полноте". "Что это означает? Запад предпочитает говорить об Украине, вспоминая лишь принцип территориальной целостности, и формулирует таким образом, как будто других принципов в Уставе ООН нет. Но в нем есть еще принцип самоопределения народов", - указал он.

Лавров напомнил о постановлении Генеральной Ассамблеи ООН касательно уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. "Разве расистский режим, который обосновался в Киеве после госпереворота в 2014 году, представлял юго-восток Украины, Крым, которые 10 лет назад отказались признавать путчистов?" - добавил глава российского МИД. 

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