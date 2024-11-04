Позиция «Лотоса»: новая самоходка для ВДВ отправляется на госиспытания

Артустановка сочетает в себе возможности пушки, гаубицы и миномета

Самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» направлено на государственные испытания, выяснили "Известия". Новинка сочетает в себе возможности пушки, гаубицы и миномета и уже получила боевое крещение в зоне спецоперации. «Лотос» разрабатывался специально для воздушно-десантных войск (ВДВ), поэтому может перевозиться и десантироваться с транспортных самолетов.

«Лотос» в бою

Возможности «Лотоса» продемонстрировали на испытательном полигоне АО «ЦНИИточмаш» (входит в состав концерна «Калашников»). Машина показалась из леса и уверенно пошла по раскисшему от дождей полю. Неожиданно рядом с САО раздался взрыв — собравшиеся на полигоне военные и специалисты оборонно-промышленного комплекса вздрогнули — это была домашняя заготовка, о которой предупредили далеко не всех.

— Все-таки красивый взрыв вышел, — искренне радовались специалисты, готовившие демонстрацию машины.

Эффект, заставивший вздрогнуть непосвященных, им явно понравился.

Самоходка тем временем уверенно пошла по целине, выбрасывая из-под траков землю, развернулась и пошла в лобовую «атаку» на трибуну, где стоял корреспондент «Известий». Летящая многотонная машина, конечно, производила нужное впечатление — от перспективы оказаться на ее пути тут же пересохло в горле.

При приближении САО отстрелило аэрозольные боеприпасы, создав дымовую завесу.

Работники «ЦНИИточмаша» объяснили: дымовая завеса не только скрывает машину из вида, но и дает защиту от высокоточного оружия — в частности, от лазерной подсветки.

Наконец «Лотос»» вынырнул из клубов дыма и замер у трибуны. Разработчики разрешили желающим подойти осмотреть самоходку — такое случилось впервые.

Будет доработано

— Прямо отсюда САО отправляется на государственные испытания, — рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников. — Предварительные испытания проведены успешно, апробация в зоне СВО также прошла успешно. Нам передали пожелания, как самоходку доработать, потому что техническое задание на нее формировалось достаточно давно.

Алан Лушников отметил, что опыт специальной военной операции заставляет на многие вещи взглянуть по-другому, хотя сама концепция САО, конечно же, не потеряла своей актуальности. «Лотос» гораздо эффективнее своей предшественницы — 120-мм САО «Нона», которая сейчас состоит на вооружении ВДВ.

— Ключевые параметры «Лотоса», по которым он превосходит «Нону», – это автоматизированная система управления огнем, больший боезапас, автоматизированная боеукладка. И они будут необходимы на сегодняшнем театре военных действий, — уверен он.

По словам Алана Лушникова, сейчас активно ведутся разработки по совместному применению беспилотников, бронетанковой техники и артиллерии. Причем идут они как в концерне «Калашников», так и на других предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

— Более того, уже есть автоматизированные системы управления артиллерией, и они работают с беспилотником, — отметил он.

Судьба «Лотоса» решится в ближайшее время. Госиспытания — важный этап для любой боевой машины. Только после них станет ясно, пойдет ли она в серию.

— Будем держать кулаки, чтобы САО прошла государственные испытания как можно успешнее и как можно быстрее, потому что машину ждут в войсках, армия ждет ее серийного производства, — пообещал глава концерна.

Модернизационный потенциал

У «Лотоса» большой модернизационный потенциал, рассказал генеральный директор «ЦНИИточмаш» Михаил Лузанный.

— Мы разрабатываем новый комплект боеприпасов, который рассчитан на стрельбу не на 13 км, а до 30 км, — пояснил он. — В составе боекомплекта будут управляемые боеприпасы. Это существенно повысит контрбатарейные возможности машины. Это будет наш отклик на последние требования к комплексам такого класса, которые нам предъявляют события специальной военной операции.

По словам разработчиков, «Лотос» отличается от САО «Нона» принципиально другим алгоритмом работы. Он серьезнее защищен от осколочного и пулевого поражения, плавает, может десантироваться с самолета с боевым расчетом внутри машины — это позволит десантникам тут же вступать в бой.

САО оснащено эффективным комплексом защиты от высокоточного оружия.

— Командир боевой машины здесь не только командует, но и выполняет работу наводчика, — отметил Михаил Лузанный. — Интерфейс ему это позволяет.

Генеральный директор показал на башенку с 7,62-мм пулеметом ПКТ — это дистанционно-управляемый модуль.

— Экипаж может вести огонь из пулемета, не высовываясь из бронированной башни, — объяснил гендиректор. — Многие говорят, что пулемет будет мало востребован, но у нас есть наработки, которые говорят, что мы можем использовать возможности этой установки для работы по беспилотникам.

По словам разработчиков «Лотоса», у них налажена обратная связь с офицерами и бойцами на фронте — они высказали свои замечания и предложения по улучшению боевой машины. И, конечно, их учтут при доработке САО перед запуском серии.

— Мы понимаем, что она лучшая, — уверен Михаил Лузанный.

Справка «Известий» Самоходные артиллерийские орудия (САО) 2С42 «Лотос» может вести огонь с закрытых позиций, как обычная гаубица, и уничтожать точечные цели навесным огнем, как миномет. Также «Лотос» способен выбивать огневые точки и укрепления противника прямой наводкой. При разработке САО был реализован комплекс неординарных конструкторских решений, позволивших увеличить эргономику, живучесть, а также боевые и ходовые качества машины. Калибр основного орудия остался классическим — 120 мм. Максимальная дальность стрельбы — 13 км. Новые специальные боеприпасы позволят уничтожать цели на удалении до 30 км. Броня обеспечивает круговую защиту экипажу, состоящему из четырех человек, от стрелкового оружия противника. Машина оснащена автоматизированным башенным боевым отделением. Усовершенствована и система управления огнем.

Богдан Степовой