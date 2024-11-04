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ТАСС

В Польше назвали безопасность страны важнее помощи Украине

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Флаги Польши и Украины
Флаги Польши и Украины.
Источник изображения: © AP Photo, Czarek Sokolowski

Глава МИД республики Радослав Сикорский отметил, что при этом Польша передала Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Великобритания вместе взятые

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Польши отдают приоритет безопасности граждан своей страны, а не поставкам военной помощи для Киева. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

"Мы поддерживаем наших союзников и друзей. Польша передала Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Великобритания вместе взятые. Однако наши партнеры должны понять, что наша безопасность, безопасность полек и поляков, для нас важнее всего", - написал дипломат в X (ранее Twitter).

31 октября Владимир Зеленский на встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области упрекнул Польшу в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, несмотря на предварительные договоренности. Он обвинил западных союзников в отсутствии желания перехватывать ракеты над Украиной.

29 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Киеву истребители МиГ-29, о чем стороны договорились в июле, без получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО, а также до прибытия закупленных Варшавой на Западе более современных самолетов. 

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