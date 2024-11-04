Названы особенности обещанных Киеву французских «Колибри»

Эксперт Моро: Киеву передадут французские дроны с дальностью 25 километров

Дальность дронов-камикадзе Colibri («Колибри»), которые Франция планирует передать Украине, — 25 километров. Особенности беспилотников назвал французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро в беседе с ТАСС.

По его словам, Киеву передадут около ста дронов. Беспилотники Colibri создали в рамках программы, которую запустили в 2022 году с целью сокращения отставания Франции в области беспилотной авиации.

«Они разработаны в рамках сотрудничества между французским стартапом Delair, который специализируется на производстве беспилотников, и европейским консорциумом KNDS, в который вошли с французской стороны — госкомпания Nexter, а с немецкой — фирма Krauss-Maffei Wegmann», — сказал эксперт.

Моро предположил, что для использования «Колибри» потребуется небольшая подготовка, поскольку это относительно простые в использовании аппараты. Также он допустил, что дронами вооружат украинскую бригаду, которая проходит подготовку во Франции.

В октябре глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первый французский дрон-камикадзе UX11 Colibri успешно прошел испытания. Выполненный по схеме «летающее крыло» дрон несет боевую часть весом 500 граммов с готовыми поражающими элементами. Длительность полета аппарата — 45 минут.