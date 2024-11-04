«Калашников» завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17

В концерне «Калашников» успешно завершили испытания малогабаритного автомата АМ-17 для Минобороны России. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил журналистам президент компании и член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

«АМ-17 спроектирован <…> с учетом требований, предъявляемых к современному автоматическому стрелковому оружию. Он прошел апробацию в зоне СВО, где получил хорошие отзывы. По результатам обратной связи от военнослужащих в изделие внесен ряд изменений», — указано на сайте компании.

В настоящее время специалисты концерна оформляют результаты испытаний и готовят документы для получения литеры «О1» на данное оружие. Она присваивается изделиям, которые разработаны по специальному заказу Минобороны.

Кроме того, концерн «Калашников» впервые показал в действии боевую машину «Лотос». В ходе испытаний были продемонстрированы огневые и маневренные характеристики самоходной установки.

Предполагается, что она заменит самоходку «Нона», которая была создана еще в период Советского Союза. По дальности стрельбы и запасам боеприпасов «Лотос» превосходит «Нону» в полтора раза.

Ранее, 28 октября, государственная корпорация «Ростех» поставила Вооруженным силам (ВС) РФ партию модернизированных десантируемых бронетранспортеров «Ракушка-М» с системами защиты от дронов. Уточнялось, что техника прошла все необходимые испытания и направлена армии в рамках гособоронзаказа текущего года.

3 октября сообщалось, что концерн «Калашников» нарастил производство одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для проведения СВО. В настоящее время они входят в состав вооружения истребителей МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27 и других фронтовых бомбардировщиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.