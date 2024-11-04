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Военное обозрение

Украина и Бельгия подписали документ о совместном производстве противодронных ракет C-UAS

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Источник изображения: topwar.ru

Неназванное украинское оборонное предприятие и бельгийская компания Thales Belgium договорились о дальнейшем сотрудничестве. Украина и Бельгия подписали документ о совместном производстве противодронных ракет C-UAS.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинского министерства стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов

- заявил высокопоставленный чиновник.

Он надеется, что подписанный меморандум о взаимопонимании станет первым шагом к передаче бельгийцами украинской стороне технологий и комплектующих для производства данного оружия.

Предполагается, что сотрудничество с Thales позволит Киеву противодействовать воздушным угрозам при помощи эффективных систем местного производства.

Системы C-UAS, о которых идет речь в меморандуме, являются ракетными комплексами, предназначенными для перехвата и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Для Украины борьба против российских БПЛА стала одной из самых крупных и серьезных проблем. В Киеве надеются, что новые комплексы сумеют защитить украинские военные и инфраструктурные объекты по всей территории страны.

Оборонные расходы бюджета Украины за первые три квартала достигли 1,3 триллиона гривен (более трех триллионов рублей). Эта сумма составляет более 57 процентов от общих бюджетных расходов страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Украина
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
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