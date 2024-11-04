Завершились стрельбовые испытания автомата АМ-17

Посетитель у стенда концерна "Калашников" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Концерн "Калашников" завершил испытания компактного автомата АМ-17

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новый 5,45-миллиметровый малогабаритный автомат АМ-17 успешно прошел государственные испытания, сообщается на сайте концерна "Калашников".

"Государственные испытания нового перспективного автомата АМ-17 завершились успешно", — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас концерн занимается оформлением итогов испытаний и подготовкой необходимых документов. Также подчеркивается, что оружие прошло апробацию в зоне СВО и получило высокую оценку.

Ранее концерн сообщал о своих планах запустить серийное производство АМ-17 в 2025 году. Он должен заменить автомат АКС-74У, принятый на вооружение в 1979 году.

При изготовлении АМ-17 широко используются высокопрочные полимерные материалы, в том числе в конструкции ствольной коробки.

Конструктивно автомат состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Для стрельбы используются все типы 5,45-миллиметровых боевых патронов, принятых на вооружение российской армии.