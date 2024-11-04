Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ одним из мощнейших с 2022 года

Главком ВСУ отметил, что активные боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы столкнулись с одним из самых мощных наступлений российских военных с февраля 2022 года. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в ходе встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

"Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. В настоящее время Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян [с февраля 2022 года]", - написал Сырский в Telegram-канале.

Главком отметил такие усилия Чехии по поддержке Украины, как коалиция по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, авиационная коалиция и коалиция интегрированной системы ПВО/ПРО, и выразил надежду на продолжение реализации этих инициатив.

31 октября Сырский информировал главнокомандующего Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющего Европейское командование ВС США, генерала Кристофера Каволи о тяжелых боях на всей протяженности линии соприкосновения.

Владимир Зеленский ранее заявил, что при ситуации, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ, украинским солдатам стоит отступать. В свою очередь 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко сообщал о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ, охарактеризовав ситуацию как угрожающую. О тяжелом положении с личным составом в украинской армии косвенно свидетельствовала и депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, сначала Генштаб распорядился о переводе 20% медиков в состав пехотных частей, затем Сырский приказал перевести технический персонал военной авиации в ряды пехоты.