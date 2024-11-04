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Военное обозрение

Российский производитель поставил в Белоруссию большое количество пистолетов-пулемётов ППК-20

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Источник изображения: topwar.ru

Белорусские силовики высоко ценят и охотно используют в работе оружие, сделанное в России. Так, недавно российский производитель поставил в Белоруссию большое количество пистолетов-пулеметов ППК-20.

Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Мы туда поставили достаточно серьезное количество

- заявил глава компании.

Он также сказал, что ППК-20 уже имеется у Вооруженных сил России.

Пистолет-пулемет Калашникова задумывался как многофункциональное оружие для армейских подразделений и спецслужб. В первую очередь, он предназначется для спецназовцев и летчиков. ППК-20 обладает высокой надежностью и соответствует самым последним требованиям к стрелковому оружию. Его уже оценили в ряде силовых структур России. В армии РФ о нем отзываются положительно.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что «Калашников» планирует экспортировать свои беспилотники-камикадзе «Куб-Э». Уже заключен контракт на поставку данной продукции между компанией «Рособоронэкспорт» и неназванным зарубежным покупателем. Эффективность таких дронов была доказана на практике в зоне проведения спецоперации, где они успешно уничтожали технику и живую силу противника.

До этого глава концерна рассказывал, что «Калашников» совместно с другими производителями занимается разработкой комплексной эшелонированной системы защиты от беспилотников. Она будет включать средства обнаружения, подавления и уничтожения БПЛА.

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