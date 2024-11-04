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Президент Чехии удовлетворил 60 заявлений граждан страны о вступлении в украинскую армию. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Петера Павела сообщает Чешское радио. В сообщении подчеркивается, что всего было подано 180 подобных заявлений.

Напомним, законодательство Чехии запрещает гражданам страны вступать в вооруженные формирования других стран без личного разрешения президента. Этот запрет распространяется даже на имеющих вид на жительство в Чехии иностранных граждан.

Как отмечают чешские СМИ, предыдущий президент страны Милош Земан успел подписать 132 заявления граждан Чехии, пожелавших вступить в ряды ВСУ. Однако, сколько их реально отправились на Украину – сказать не берется никто.

Следует отметить, что иностранные наемники начали массово съезжаться на Украину вскоре после начала специальной военной операции РФ. Большинство из них были гражданами Польши. По оценкам российского Минобороны, с начала СВО ВС РФ уничтожили около пяти тысяч польских наемников.

Однако после серии поражений, которые ВСУ понесли за последние месяцы, количество иностранцев, желающих добровольно вступить в украинскую армию, заметно сократилось. В настоящее время российские военные фиксируют наличие в украинских подразделениях наемников из стран Латинской Америки. Сообщения об их уничтожении появляются регулярно.

Добавим, что многие иностранные наемники, побывавшие в рядах украинской армии, впоследствии жаловались на низкий уровень подготовки ВСУ и слабую дисциплину в подразделениях. Кроме того, они регулярно заявляли о задержках заработной платы.

Отметим, что несколько дней назад потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает иностранным гражданам служить в ВСУ на командных должностях.