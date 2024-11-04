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РИА Новости

"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск

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Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Меркурис: российские войска совершили крупнейший прорыв с самого начала СВО

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube.

"Если говорить о территории, то в октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России, которое мы только наблюдали за весь период специальной военной операции", — отметил он.

По словам аналитика, исключением можно назвать лишь первые месяцы СВО.

Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.

Сегодня Минобороны сообщило об освобождении села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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