Посол РФ: Люксембург использует помощь Киеву для решения проблем своей армии

Дмитрий Лобанов рассказал, что за три года объем военной помощи составил около €250 млн

ЛЮКСЕМБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Люксембург использует военную помощь Украине для решения проблем собственного оборонного ведомства и армии. Такое мнение высказал ТАСС посол РФ в герцогстве Дмитрий Лобанов.

"Прагматики-люксембуржцы стремятся, насколько возможно, использовать военную помощь Украине для решения проблем собственного оборонного ведомства. Сейчас, например, здесь идет плановое обновление парка военной техники. Думаю, не нужно объяснять, куда отправились подлежащие утилизации устаревшие бронемашины Dingo и Humvee", - отметил посол.

Цена потерь

Он рассказал, что за три года объем военной помощи Люксембурга Киеву составил около €250 млн, еще около €80 млн запланировано на следующий год. Не имея собственного ВПК, Люксембург либо оказывает финансовую поддержку, либо участвует в приобретении для Украины вооружений и боеприпасов на рынках третьих стран. "Похоже, впрочем, что последняя опция себя исчерпала, поскольку за прошедший год информации о таких закупках не появлялось", - подчеркнул посол.

"Кроме того, Люксембург совместно с Эстонией возглавляет так называемую IT-коалицию (поставляет программное обеспечение и компьютерное оборудование - прим. ТАСС), оказывающую поддержку Вооруженным силам Украины, участвует в других коалициях, например артиллерийской и коалиции беспилотников", - продолжил он. "Конечно, в сравнении с другими западными странами объем оказываемой помощи невелик, однако не стоит поддаваться ложному впечатлению, что это все слишком мелко, чтобы обращать внимание. Неважно - десяток БПЛА или сотня, тысяча патронов или миллион. Это все те же разведданные, техника, оружие и боеприпасы, которые служат одной лишь цели - помочь преступному режиму Зеленского хотя бы еще какое-то время продержаться у власти, пусть даже ценой огромных и бессмысленных жертв украинцев", - отметил глава российской дипмиссии.

"Многие люксембургские политики и чиновники, использующие тему кризиса на Украине для саморекламы, стараются обходить этот аспект оказываемой помощи стороной, оперируя абстрактными цифрами и превращая этот процесс в своего рода аукцион. €70 млн? €80 млн? €90 млн на военную помощь? Кто больше? Видимо, психологически так намного проще, чем вести счет на человеческие жизни", - сказал он.

Военные расходы

Лобанов отметил, что, являясь лидером среди стран НАТО по уровню ВВП на душу населения, Люксембург "долгое время замыкал список членов альянса по доле ВВП, выделяемой на военные расходы, уступая куда менее преуспевающим государствам, чьи проблемы в сферах медицины, образования и жилья несопоставимы с люксембургскими". Он отметил, что в итоге правительство страны "поддалось давлению других членов НАТО и обязалось к 2030 году нарастить расходы на оборону до €1,46 млрд", то есть довести этот показатель до 2% ВВП.

Посол убежден, что "все вышеперечисленное не отвечает реальным интересам" Люксембурга и его народа. "Люксембуржцы, кстати, прекрасно понимают, что дальнейшее наращивание помощи Украине и увеличение военных расходов будет происходить за счет замедления экономики, ослабления других статей бюджета, повышения налогов и сокращения инвестиций", - заключил он.