САО "Лотос" получит систему РЭБ против дронов

Первоначально этого не было в техническом задании, отметил президент концерна "Калашников" Алан Лушников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Для самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос" отбирают лучшее средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов. Первоначально этого не было в техническом задании, сообщил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, в составе "Калашникова").

Новое САО "Лотос" предназначено для воздушно-десантных войск (ВДВ), оно уже направлено на госиспытания. Все предварительные испытания самоходки проведены успешно.

"Изначально в техническом задании этого не было предусмотрено, потому что на момент постановки о беспилотниках, как об угрозе, никто не думал, их тогда и не было. Сейчас мы параллельно с проведением госиспытаний отбираем наилучшее техническое решение, чтобы к завершению госиспытаний и выходу на серию у нас было соответствующее решение. И мы его ввернем в конструкцию", - сказал он.