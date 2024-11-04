Войти
ТАСС

САО "Лотос" получит систему РЭБ против дронов

185
0
+1
САО "Лотос"
САО "Лотос".
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

Первоначально этого не было в техническом задании, отметил президент концерна "Калашников" Алан Лушников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Для самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос" отбирают лучшее средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов. Первоначально этого не было в техническом задании, сообщил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, в составе "Калашникова").

Новое САО "Лотос" предназначено для воздушно-десантных войск (ВДВ), оно уже направлено на госиспытания. Все предварительные испытания самоходки проведены успешно.

"Изначально в техническом задании этого не было предусмотрено, потому что на момент постановки о беспилотниках, как об угрозе, никто не думал, их тогда и не было. Сейчас мы параллельно с проведением госиспытаний отбираем наилучшее техническое решение, чтобы к завершению госиспытаний и выходу на серию у нас было соответствующее решение. И мы его ввернем в конструкцию", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 09:43
  • 5369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 04.11 04:25
  • 16
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 03.11 17:08
  • 2
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 03.11 15:29
  • 5
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 03.11 15:01
  • 2
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 03.11 14:50
  • 1
Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО
  • 03.11 13:36
  • 4
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 03.11 05:53
  • 5
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
  • 02.11 20:42
  • 1
Против России готовят солдат от имени королевы Франции
  • 02.11 19:42
  • 0
Ответ на "Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)"
  • 01.11 13:59
  • 0
Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи