Депутат Швыткин: людской ресурс ВСУ уменьшается на глазах

Кадровый ресурс Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно истощается, однако говорить о том, что он полностью исчерпан нельзя. Об этом 2 ноября заявил в беседе с «Известиями» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Накануне газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Украина столкнется с серьезной нехваткой военных в течение полугода или года. В Пентагоне уточнили, что Киев лишил себя возможности защищать изначальные цели, поскольку перебросил множество солдат для нападения на Курскую область.

«Мы не занимаемся шапкокидательством, объективно оцениваем противника — одновременно с этим где-то переоцениваем, чтобы быть во всеоружии, готовыми к различному развитию сценария. Конечно, людской ресурс истощается. Говорить о том, что он истощен нельзя, но истощается он на глазах, это очевидно», — прокомментировал Швыткин.

Он отметил, что Киев ужесточает мобилизацию — на фронт попадают молодые люди и граждане с ограничениями здоровья. Это говорит о том, человеческий ресурс практически исчерпан, резюмировал политик. При этом, подчеркнул он, поставки западного оружия Украине на значительные средства продолжаются.

«Той тактике боевых действий, которую наши вооруженные силы применяют в отношении противника, страны блока НАТО, даже не ВСУ, не могут ничего противопоставить. <...> Говорить о том, что через год или полгода, что ВСУ иссякнут, сдадутся...Я оцениваю ситуацию таким образом — СВО закончится тогда, когда мы победим», — заявил депутат.

Он также добавил, что на Западе понимают, что бюджеты на помощь Украине уменьшаются, а постоянная поддержка Киева влияет на обороноспособность и социальную политику самих доноров. Население западных стран начинает осознавать, что киевский режим находится в безвыходном положении, а его спонсоры стали заложниками собственной геополитики.

Также в субботу депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, не в состоянии не только вернуть утраченные территории, а даже просто стабилизировать обстановку на фронте.

До этого, 31 октября. в NYT признали масштабное продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в Донбассе. По данным газеты, в октябре Россия добилась крупнейших территориальных приобретений с лета 2022 года. Атаки РФ ослабили ВСУ настолько, что украинские войска больше не могут удерживать некоторые из своих позиций, добавили в издании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.