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ЦАМТО

МНО Польши готовится заключить исполнительный контракт на поставку РСЗО M142 HIMARS

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Пуск ракеты из M142 HIMARS
Пуск ракеты из M142 HIMARS.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 2 ноября. Польша готовится к переговорам по поставке СВ страны более 100 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS в соответствии с условиями рамочного соглашения с американской корпорацией Lockheed Martin.

Об этом агентству Reuters сообщил руководитель Агентства вооружений МНО Польши бригадный генерал Артур Куптель.

По заявлению генерала, в ближайшей перспективе агентство намерено инициировать переговоры о заключении первого исполнительного контракта на поставку РСЗО HOMAR-A (польская версия HIMARS). Стороны ранее подписали рамочное соглашение на закупку до 486 РСЗО HIMARS. Предполагается, что первый исполнительный контракт будет предусматривать поставку более 100 боевых машин. Генерал не ответил на вопрос, смогут ли поставки в Польшу РСЗО HIMARS начаться в 2025 году, и не приведут ли заявления США о приоритетности поставок вооружений Украине к задержкам.

Как пояснил А.Куптель, перед началом обсуждения с Lockheed Martin поставки HIMARS агентству необходимо завершить переговоры, связанные с аналогичной покупкой РСЗО HOMAR-K в Республике Корея.

Отвечая на вопрос о перспективах производства боеприпасов для HIMARS в Польше, А.Куптель заявил о намерении локализовать на территории страны выпуск всех типов боеприпасов, от 5,56-мм патронов до самых крупных снарядов для артиллерийских или ракетных систем, однако указал на то, что требуется соизмерять планы с имеющимися возможностями.

Польская оппозиция неоднократно обвиняла пришедшую к власти в декабре 2023 года правящую коалицию в замедлении темпов закупки оружия для ВС Польши и намерениях сократить или отменить ряд ранее размещенных заказов.

Правительство Польши заявило, что в 2024 году потратит 4,1% ВВП на оборону, что второй год подряд является самым высоким показателем среди стран НАТО. В 2025 году данный показатель планируется увеличить до 4,7% от ВВП.

Как сообщал ЦАМТО, министр национальной обороны Польши М.Блащак подписал документ, подтверждающий заключение контракта стоимостью 414 млн. долл. на покупку для СВ Польши первого дивизионного огневого модуля HOMAR в составе 18 боевых и двух учебных РСЗО на базе M142 HIMARS в феврале 2019 года. Их поставки в настоящее время продолжаются.

26 мая 2022 года М.Блащак подписал письмо с запросом (LoR) на дополнительное приобретение в США до 486 пусковых установок M142 HIMARS для оснащения 80 батарей реактивной артиллерии.

Параллельно с покупкой HIMARS в октябре 2022 года Агентство вооружений МНО Польши заключило с южнокорейской Hanwha Aerospace рамочное соглашение на поставку в течение 2023-2028 гг. до 288 РСЗО HOMAR-K, представляющих собой размещенную на польском шасси артиллерийскую часть РСЗО К239 Chunmoo. Позднее были заключены два исполнительных контракта на поставку в Польшу 218 и 72 модулей артиллерийской части К239 и их интеграцию с польским шасси Jelcz.

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