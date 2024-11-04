Завершены ходовые испытания судна на воздушной подушке "Хаска-10"

По словам президента концерна "Калашников" Алана Лушникова, в начале проектирования задумывалась несколько другая комплектация изделия

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" завершил ходовые испытания судна на воздушной подушке "Хаска-10". Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников.

"Мы об этом не объявляли, но в этом году мы завершили ходовые испытания. Корабль состоялся. Мы, соответственно, завершаем оформление бумаг, сдачу работ, все как полагается", - рассказал Лушников журналистам на полигоне ЦНИИточмаш.

По его словам, в начале проектирования задумывалась несколько другая комплектация изделия. "Мы сейчас прорабатываем замену тех или иных узлов в связи с изменившейся ситуацией. Но корабль состоялся. Это можно сказать уверенно, и мы начинаем обсуждение с потенциальными заказчиками о его использовании", - добавил президент "Калашникова".