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Стало известно о возможности использования Starliner в качестве грузового корабля

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Фото: NASA / Aubrey Gemignani
Фото: NASA / Aubrey Gemignani.

ArsTechnica: не исключено использование Starliner в качестве грузового корабля

НАСА и Boeing допускают использование Starliner в качестве грузового корабля. Об этом от представителя НАСА стало известно американскому изданию ArsTechnica.

В публикации отмечается, что НАСА и Boeing изучают возможность грузовой миссии Starliner-1 в течение ближайших 18 месяцев. Издание подчеркивает, что НАСА не нуждается в еще одном грузовом космическом корабле, а вместо этого хотело бы получить еще один американский пилотируемый корабль.

ArsTechnica напоминает, что, по данным издания The Wall Street Journal, убытки Boeing от программы Starliner составляют 1,85 миллиарда долларов, а сама корпорация не исключает возможность продажи его производства.

В октябре издание SpaceNews сообщило, что НАСА отложило первый штатный полет корабля Boeing Starliner к Международной космической станции (МКС).

7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. 5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. На Землю американцы должны были вернуться через две недели на том же Starliner, однако этого не произошло из-за многочисленных проблем с кораблем.

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